Части приложения Windows Photos скоро появятся в Microsoft Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:44
- Просмотров: 0
Microsoft работает над добавлением дополнительных инструментов в свой браузер. Помимо встроенного калькулятора, конвертера величин и тестера скорости Интернета, Microsoft готовится добавить в Edge части приложения Windows Photos. В последних обновлениях Edge Canary появился встроенный фоторедактор для браузера Edge.
Как заметил пользователь под ником «Leopeva64-2», Edge Canary теперь позволяет редактировать изображение перед его сохранением. Щелчок правой кнопкой мыши по изображению открывает возможность вызова встроенного редактора с несколькими функциями, извлеченными прямо из приложения Windows Photos. Вы можете обрезать изображение, регулировать различные ползунки (яркость, экспозицию и т. д.), применять фильтры и делать аннотации с помощью различных инструментов.
Вы можете ознакомиться с новыми возможностями редактирования изображений в Microsoft Edge, загрузив последнюю версию Canary с официального сайта. Обратите внимание, что Microsoft развертывает новые функции волнами, поэтому вы можете не получить их сразу.
Новый редактор изображений станет еще одной опцией в постоянно растущих контекстных меню Microsoft Edge. Хотя компания пообещала что-то сделать с этой проблемой, первые попытки сделать контекстные меню в Edge менее запутанными еще впереди.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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