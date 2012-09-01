Edge получил экстренное обновление для эксплойта нулевого дня

Это обновление содержит исправление для уязвимости CVE-2022-2294, которая, по сообщениям команды Chromium, имеет эксплойт в дикой природе.

Пару дней назад стало известно о том, что Google выпустила экстренное обновление для Chrome, чтобы исправить серьезную уязвимость безопасности. Это был эксплойт нулевого дня, который использовался в дикой природе. Хотя Google пока не раскрыла подробностей о нем, вероятно, потому, что это эксплойт нулевого дня, а исправление было выпущено не так давно, мы знаем, что уязвимость помечена как CVE-2022-2294.Вчера Microsoft выпустила новую версию Edge, чтобы исправить ту же проблему. Это связано с тем, что эксплойт нулевого дня влияет на Chromium, поэтому он затрагивает любой браузер, основанный на этом движке. Таким образом, как Edge, так и Chrome затронуты одинаково.Microsoft также не вдавалась в подробности об исправлении и отметила в журнале изменений Edge следующее:Самой обновленной версией Edge Stable в настоящее время является версия 103.0.1264.48.Узнать другие подробности можно здесь