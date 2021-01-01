Microsoft облегчит организаторам проведение сессий Q&A в Teams
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:32
- Просмотров: 36
Единственный способ провести сессию Teams Q&A в приложении — загрузить приложение Q&A из магазина Microsoft Teams. Однако в будущем организаторы не будут проводить сессии Q&A таким образом, поскольку пользователи Teams скоро смогут включить Q&A для любых вебинаров или собраний Teams с помощью опций собрания.
Согласно странице дорожной карты Microsoft 365, функция Q&A для вебинаров и собраний Teams будет доступна для всех пользователей на разных платформах, включая Web, Desktop, Mobile, Android и iOS. Включив функцию Q&A, организаторы смогут «создавать как модерируемый, так и немодерируемый опыт Q&A».
В настоящее время не совсем ясно, чем встроенный опыт Q&A будет отличаться от приложения Q&A, поскольку Microsoft не продемонстрировала, как будет работать эта функция. Тем не менее, мы должны узнать об этом очень скоро. Как скоро, спросите вы? На странице дорожной карты упоминается, что новый опыт Q&A будет доступен для всех в этом месяце.
Однако всегда существует некоторая степень неопределенности, когда Microsoft что-то обещает.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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