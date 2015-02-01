Microsoft исправляет ошибку, которая приводит к сбою приложений Office при открытии облачных документов
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:38
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Microsoft исправила известную проблему, приводившую к сбою приложений Office, таких как Word и Excel, при работе с облачными документами.
Полный список затронутых приложений Office включает Excel для Microsoft 365, Word для Microsoft 365 и PowerPoint для Microsoft 365.
«Word, Excel и PowerPoint могут неожиданно закрыться при открытии, закрытии, сохранении, загрузке или скачивании облачных файлов в Office версии 2205», — описала проблему компания на своем веб-сайте поддержки.
По словам Microsoft, пользователи не будут знать причину этих сбоев, поскольку «при внезапном закрытии приложения ошибки не отображаются».
Microsoft сообщает, что проблема Microsoft 365 была исправлена в Office Version 2206 Build 16.0.15330.20230, и в настоящее время исправление развертывается для затронутых клиентов через обновление.
Те, кто столкнулся с этой проблемой и не хочет ждать, пока обновление будет развернуто в их системе, могут установить его вручную, открыв приложение Office и нажав «Обновить сейчас» в Файл> Учетная запись> Параметры обновления».
Проблемы с зависанием Excel 365
Сегодня Microsoft также исправила еще одну проблему Excel 365, из-за которой приложение могло перестать отвечать на запросы или испытывать проблемы с производительностью при переключении между рабочими листами.
«Excel для Microsoft 365 может столкнуться с проблемами производительности или перестать отвечать на запросы при переключении между рабочими листами существующего файла, содержащего PivotTable, к которой был применен фильтр», — пояснила Microsoft.
Эта известная проблема затрагивает несколько сборок приложений Microsoft 365, в том числе:
• Office 365 Semi-Annual Enterprise Channel Version 2108 (Build 14326.20962);
• Office 365 Semi-Annual Enterprise Channel (Preview) Version 2202 (Build 14931.20392);
• Office 365 Monthly Enterprise Channel (MEC) Version 2203 (Build 15028.20248);
Microsoft сообщает, что исправление доступно для клиентов в Current Channel Version 2204 или более поздней (Build 15128.20280) и для пользователей в Monthly Enterprise Channel Version 2204 (Build 15128.20280).
В этом месяце исправление также будет развернуто среди клиентов подписки Office 365 для тех, кто в Semi-Annual Enterprise Channel (Version 2202) и Semi-Annual Enterprise Channel Preview (Version 2202).
Microsoft также предлагает обходной путь для клиентов Office 2021 или Office 2019, которым не будет предоставлено исправление.
«Если исправление недоступно для вашей текущей версии Excel 365, вы можете обойти проблему, удалив фильтр с затронутого рабочего листа, выбрав Файл> Главная> Сортировка и фильтр> Очистить, — добавила компания.
Те, кто знаком с реестром Windows, также могут использовать раздел реестра, который будет иметь тот же эффект, используя шаги, описанные здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
bleepingcomputer.com
bleepingcomputer.com
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