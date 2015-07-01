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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.14

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:57
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.14

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.14.

Новые политики

• AllowedDomainsForApps — Определяет домены, которым разрешен доступ к Google Workspace;
• AskBeforeCloseEnabled — Получение подтверждения пользователя перед закрытием окна браузера с несколькими вкладками;
• BrowserCodeIntegritySetting — Настраивает параметр защиты целостности кода процесса браузера;
• DoubleClickCloseTabEnabled — Включает функцию двойного щелчка в Microsoft Edge (доступно только в Китае);
• ImportOnEachLaunch — Разрешает импорт данных из других браузеров при каждом запуске Microsoft Edge;
• QuickSearchShowMiniMenu — Включает мини-меню Microsoft Edge;
• PasswordManagerRestrictLengthEnabled — Ограничивает длину паролей, которые могут быть сохранены в диспетчере паролей;
• PDFXFAEnabled — Включает поддержку XFA в нативной программе чтения PDF;
• TextPredictionEnabled — Включает по умолчанию прогнозирование текста;

Устаревшая политика

• U2fSecurityKeyApiEnabled — Разрешает использование устаревшего API U2F Security Key;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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