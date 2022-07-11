Microsoft Teams позволит организаторам собраний назначать места в режиме «Вместе»
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:07
- Просмотров: 112
Microsoft представила режим «Вместе» в Teams в 2020 году, чтобы сделать видеоcобрания более захватывающими. С тех пор компания работает над несколькими идеями по улучшению этой функции; последняя из них, которая материализовалась, - это возможность установки режима «Вместе» в качестве представления по умолчанию для всех участников собрания.
Согласно подробной информации, представленной на странице дорожной карты Microsoft 365, команда разработчиков Microsoft Teams в настоящее время работает над новой функцией в режиме «Вместе», которая позволит организаторам собраний или докладчикам назначать места для участников. Таким образом, организаторы собраний смогут контролировать, кто из участников где сидит.
В настоящее время Teams позволяет создавать кастомную сцену для режима «Вместе», где вы можете назначить место докладчику или организатору собрания, но не всем остальным. Это изменится в ближайшем будущем, так как вскоре Microsoft позволит организаторам назначать места для участников.
В настоящее время Microsoft нацелена на тех, кто использует Teams на настольных ПК и Mac. Улучшение режима «Вместе» первоначально будет доступно только для этих двух платформ. Компания планирует выпустить его в сентябре, но нас не должно удивлять, если оно не появится в указанном месяце.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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