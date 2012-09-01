Действуйте сейчас и сохраните поддержку Microsoft 365 Apps после 10 января 2023 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:20
- Просмотров: 117
Поддержка Microsoft 365 Apps осуществляется в рамках политики современного жизненного цикла. Таким образом, приложения поддерживаются непрерывно при условии, что клиенты соблюдают текущие требования к обслуживанию и системе. Эти требования включают использование Microsoft 365 Apps на операционной системе, которая поддерживается в настоящее время.
10 января 2023 года закончится поддержка Windows 8.1. Кроме того, в этот же день заканчивается трехлетняя платная программа Extended Security Updates (ESU) для Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Хотя Microsoft 365 Apps в настоящее время не поддерживается на Windows 7 и Windows Server 2008 R2, Microsoft обязуется предоставлять обновления безопасности в течение всего срока действия этих программ ESU.
Поэтому после 10 января 2023 года Microsoft 365 Apps, работающие на Windows 7, Windows 8.1 или Windows Server 2008 R2, перестанут получать обновления безопасности. Кроме того, новые установки приложений Microsoft 365 Apps будут заблокированы на устройствах с Windows 8.1. Microsoft рекомендует клиентам, использующим эти операционные системы, перейти на поддерживаемые ОС до января 2023 года. Ознакомьтесь с матрицей поддержки конфигураций Windows и Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
+3Новостей: 14362
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085