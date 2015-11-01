Служба Windows Autopatch теперь общедоступна
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:56
- Просмотров: 135
Еще в апреле Microsoft анонсировала новую службу под названием Windows Autopatch для корпоративных клиентов. Она была представлена как способ автоматизации обновлений, позволяющий ИТ-администраторам обеспечивать работоспособность и соответствие требованиям конечных точек с помощью кольцевого, поэтапного развертывания. У ИТ-администраторов также будет возможность легко отменить обновления, если что-то пойдет не так.
Недавно возникло некоторое недоумение по поводу того, что появление Windows Autopatch означает конец Patch Tuesday в том виде, в котором мы его знаем. С тех пор компания Microsoft опубликовала больше документации, чтобы подчеркнуть, что это не так.
Теперь Microsoft заявила, что Windows Autopatch общедоступна для корпоративных клиентов E3 и E5.
Тем, кто все еще не знает, как работает Windows Autopatch, должен помочь приведенный ниже график. По сути, Microsoft будет использовать инструменты развертывания, такие как Windows Update for Business, от вашего имени, чтобы обеспечить автоматическое обновление Windows 10, Windows 11, Microsoft Edge, Teams и других сервисов Microsoft 365. Это включает в себя создание тестовых колец, мониторинг работоспособности и откат обновлений, если это необходимо.
В будущем Microsoft будет усердно работать над тем, чтобы Windows Autopatch также обновляла облачные ПК с Windows 365. Вы можете узнать больше о развертывании Autopatch здесь и принять участие в дискуссиях сообщества здесь.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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