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Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.87.76.203

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:44
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.87.76.203.

Что нового?

• Новый экран вызова по умолчанию на рабочем столе. Новый экран вызова вышел из бета-версии и теперь включен по умолчанию;
• Субтитры вызова добавляются непосредственно на экран вызова на рабочем столе. Во время группового вызова вы можете легко включить субтитры вызова прямо на экране вызова;
• Улучшения стабильности;

Исправления ошибок:

• Skype не подключался к аудио/видеоустройствам в Windows 7 и 8.1;
• Происходил сбой Skype на Ios;
• Навигация с открытием чатов во вкладках «Чаты» и «Контакты» на Android;
• Отсутствовала кнопка «Отправить» после записи видео на Android Chromebook;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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