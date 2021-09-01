Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.87.76.203
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:44
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.87.76.203.
Что нового?
• Новый экран вызова по умолчанию на рабочем столе. Новый экран вызова вышел из бета-версии и теперь включен по умолчанию;
• Субтитры вызова добавляются непосредственно на экран вызова на рабочем столе. Во время группового вызова вы можете легко включить субтитры вызова прямо на экране вызова;
• Улучшения стабильности;
Исправления ошибок:
• Skype не подключался к аудио/видеоустройствам в Windows 7 и 8.1;
• Происходил сбой Skype на Ios;
• Навигация с открытием чатов во вкладках «Чаты» и «Контакты» на Android;
• Отсутствовала кнопка «Отправить» после записи видео на Android Chromebook;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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