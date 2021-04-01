Microsoft анонсировала Viva Engage
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 00:16
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Сегодня на конференции Inspire 2022 Microsoft анонсировала приложение под названием Viva Engage. Это приложение, которое входит в состав Microsoft Viva как социальная платформа, позволяющая удаленным и гибридным работникам лучше оставаться на связи.
Оно было разработано с интерфейсом в стиле Facebook, который основан на текущем приложении Communities и Microsoft 365. Приложение Viva Engage связано с существующим пакетом Microsoft Viva, который добавляет данные в Viva Connections и Viva Topics и в конечном итоге будет расширен в Viva.
Оно позволяет руководителям делиться актуальными новостями компании и общаться с сотрудниками, а затем размещать виртуальные мероприятия и добавлять закрепленные разговоры и объявления с уведомлениями в Teams, Outlook и Viva Connections.
Для сотрудников, это позволяет им создавать сообщества и профессиональные сети, поэтому можно обсуждать не только темы, связанные с работой, что позволяет формировать сообщества внутри рабочих команд.
У каждого пользователя есть своя Storyline, в которой могут быть темы, которыми он делится с помощью сообщений и историй. Сообщения могут включать ссылки, файлы, фотографии и видео, и они доходят до подписчиков и коллег в Viva Connections, Outlook, Teams и Yammer, а при переходе во вкладку Storylines вам будет показана лента сообщений от рекомендованных коллег.
Пользователи также могут делиться историями обычным способом, с возможностью загрузки фотографий и видео. Истории также поддерживают комментарии.
Истории будут отображаться в верхней части Storyline, а также будут отображаться в Outlook, Teams и Yammer.
Оно будет доступно на нескольких платформах (Mobile, Web и Desktop) и будет доступно всем текущим коммерческим клиентам Microsoft 365 без дополнительной платы, однако для его использования пользователи должны иметь лицензию Yammer. В августе приложение Communities для Teams будет переименовано в Viva Engage, и никаких действий со стороны администраторов не потребуется, а в конце августа начнется тестирование публичной предварительной версии Storyline.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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