Microsoft откажется от Windows Information Protection
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 16:31
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Некоторые возможности решения, известного как Windows Information Protection (WIP), ранее называвшегося Enterprise Data Protection (EDP), со временем будут удалены. В связи с этим Microsoft рекомендует вам изучить решения Microsoft Purview Information Protection и Data Loss Prevention для удовлетворения ваших потребностей в защите данных в нескольких облаках и на нескольких платформах.
Windows Information Protection, ранее известное как Enterprise Data Protection (EDP), изначально было выпущено, чтобы помочь организациям защитить корпоративные приложения и данные от случайных утечек данных, не мешая работе сотрудников в Windows. Со временем многие из вас выразили потребность в решении для защиты данных, которое работает на разных платформах и позволяет распространить на конечные точки те же средства защиты чувствительных данных, что и на различные приложения и службы SaaS, которыми вы пользуетесь каждый день. Чтобы удовлетворить эти потребности, Microsoft создала Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP), которое глубоко интегрирована с Microsoft Purview Information Protection, чтобы помочь вашей организации обнаруживать, классифицировать и защищать чувствительную информацию в процессе ее использования или совместного использования.
Microsoft Purview Data Loss Prevention (DLP) использует встроенное обнаружение чувствительных данных и нативную интеграцию с метками чувствительности от Information Protection, чтобы вы могли создавать и применять политики для предотвращения утечки чувствительных данных через общие точки выхода. Microsoft Purview DLP легко включить благодаря защите, встроенной в облачные службы Microsoft 365, Microsoft 365 Apps (Office), а также на конечных устройствах с Windows и Microsoft Edge. Оно предлагается и управляется как единое, интегрированное и расширяемое предложение, которое позволяет вам управлять политиками DLP из одного места. Элементы управления DLP также можно распространить на конечные точки macOS и браузер Chrome, а также на различные облачные приложения, такие как Dropbox, Box, Google Drive и другие, благодаря интеграции с Microsoft Defender for Cloud Apps.
Чтобы поддержать ваш путь к мультиоблачной и мультиплатформенной защите данных и упростить процесс принятия решений, Microsoft объявила сегодня, что Windows Information Protection (WIP) больше не находится в стадии активной разработки и будет удалено в будущих версиях Windows. Процесс удаления будет следовать стандартному жизненному циклу функций клиента Windows, который показывает, какие существующие функции и возможности поддерживаются и в какие сроки.
Если вы в настоящее время используете WIP, Microsoft рекомендует вам начать изучение, если вы еще этого не сделали, о том, как Information Protection и DLP могут помочь вам обеспечить надежную защиту данных для ваших кросс-платформенных и кросс-облачных потребностей.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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