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Microsoft значительно сокращает время холодной загрузки на Xbox Series X|S

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 20:48
  • Просмотров: 209

Пару дней назад Microsoft развернула системное обновление Xbox для инсайдеров кольца Alpha, представив обновленную прошивку контроллера и несколько исправлений ошибок. Похоже, что компания работает над тем, чтобы значительно сократить время загрузки консолей Xbox Series X|S.

The Verge сообщает, что последние сборки Xbox Insider сократили время запуска при холодной загрузке на последних консолях Microsoft примерно на пять секунд. Это было сделано путем сокращения анимации загрузки, которая занимает четыре секунды вместо девяти секунд, что было подтверждено Microsoft.

Microsoft значительно сокращает время холодной загрузки на Xbox Series X|S


Тем не менее, геймеры могут использовать более короткую анимацию только в том случае, если они переведут свои консоли в режим энергосбережения, а не в режим ожидания.

Последние улучшения Microsoft в отношении времени холодной загрузки делают режим энергосбережения более приемлемым вариантом для геймеров. В целом, время между нажатием кнопки и завершением холодной загрузки сократилось с 20 секунд до 15 секунд, что на 25% лучше. Неясно, когда это преимущество станет общедоступным, но это, вероятно, будет очень желанным изменением для людей, которые используют режим энергосбережения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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