Microsoft подтверждает проблемы с синхронизацией коллекций в Edge
-
- Категория: Microsoft
- Дата: 26-07-2022, 19:46
- Просмотров: 314
В посте на Reddit представители Microsoft подтвердили, что браузер Edge в настоящее время испытывает проблемы с синхронизацией коллекций на разных устройствах. Многие пользователи сообщили о проблемах, таких как невозможность включить или выключить синхронизацию коллекций в настройках профиля, а также о том, что изменения не отображаются на других устройствах.
Хорошей новостью является то, что Microsoft знает о проблемах, и необходимые исправления скоро появятся. По словам менеджера сообщества Edge на Reddit, Microsoft исправит сломанную кнопку синхронизации коллекций в следующем релизе для Android. Другие проблемы, такие как изменения в коллекциях, не отображающиеся на других устройствах, должны быть исправлены в Edge 104, который должен выйти в начале следующего месяца.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14382
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085