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Microsoft подтверждает проблемы с синхронизацией коллекций в Edge

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 26-07-2022, 19:46
  • Просмотров: 314

В посте на Reddit представители Microsoft подтвердили, что браузер Edge в настоящее время испытывает проблемы с синхронизацией коллекций на разных устройствах. Многие пользователи сообщили о проблемах, таких как невозможность включить или выключить синхронизацию коллекций в настройках профиля, а также о том, что изменения не отображаются на других устройствах.

Хорошей новостью является то, что Microsoft знает о проблемах, и необходимые исправления скоро появятся. По словам менеджера сообщества Edge на Reddit, Microsoft исправит сломанную кнопку синхронизации коллекций в следующем релизе для Android. Другие проблемы, такие как изменения в коллекциях, не отображающиеся на других устройствах, должны быть исправлены в Edge 104, который должен выйти в начале следующего месяца.

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
neowin.net
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