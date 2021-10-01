Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в июле 2022 года
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:31
- Просмотров: 161
Каждый месяц Microsoft публикует обзор всех функций, добавленных в Excel за последние четыре недели. И хотя июль еще не закончился, похоже, что Microsoft добавила все возможности, запланированные на этот месяц, поскольку она написала пост в блоге, объясняющий все, что она сделала в июле 2022 года.
В веб-версии Excel появилось новое поле поиска для полей в PivotTables. Вы найдете это особенно полезным, если у вас есть длинный список полей для прокрутки.
В Excel для Windows появилась удобная настройка, которая позволяет вам контролировать, когда и как данные автоматически преобразуются при переносе их в Excel. В настоящее время она доступна только для инсайдеров в Beta Channel, скриншот можно увидеть выше.
Между тем, клиенты Current Channel и Monthly Enterprise Channel могут использовать запросы на естественном языке. Он был улучшен, чтобы отвечать на вопросы о конкретных шаблонах. Проще говоря, вы можете использовать опцию «Анализировать данные в Excel», чтобы задавать вопросы о своих данных на естественном языке и получать в ответ более подробную информацию.
Наконец, Excel for Mac имеет те же улучшения естественного языка, которые описаны выше. Но инсайдеры в Beta Channel также могут изменить размер диалогового окна для опций условного форматирования «Управление правилами». Раньше это показывало только пять строк одновременно, и формулы тоже обрезались. Теперь вы можете изменить его размер, чтобы использовать больше пространства на дисплее.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Microsoft исправляет ошибку, которая приводит к сбою приложений Office при открытии облачных документов
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+2Новостей: 14382
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085