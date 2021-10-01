Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Вот все новые функции, которые Microsoft добавила в Excel в июле 2022 года

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:31
  • Просмотров: 161

Каждый месяц Microsoft публикует обзор всех функций, добавленных в Excel за последние четыре недели. И хотя июль еще не закончился, похоже, что Microsoft добавила все возможности, запланированные на этот месяц, поскольку она написала пост в блоге, объясняющий все, что она сделала в июле 2022 года.

В веб-версии Excel появилось новое поле поиска для полей в PivotTables. Вы найдете это особенно полезным, если у вас есть длинный список полей для прокрутки.



В Excel для Windows появилась удобная настройка, которая позволяет вам контролировать, когда и как данные автоматически преобразуются при переносе их в Excel. В настоящее время она доступна только для инсайдеров в Beta Channel, скриншот можно увидеть выше.

Между тем, клиенты Current Channel и Monthly Enterprise Channel могут использовать запросы на естественном языке. Он был улучшен, чтобы отвечать на вопросы о конкретных шаблонах. Проще говоря, вы можете использовать опцию «Анализировать данные в Excel», чтобы задавать вопросы о своих данных на естественном языке и получать в ответ более подробную информацию.

Наконец, Excel for Mac имеет те же улучшения естественного языка, которые описаны выше. Но инсайдеры в Beta Channel также могут изменить размер диалогового окна для опций условного форматирования «Управление правилами». Раньше это показывало только пять строк одновременно, и формулы тоже обрезались. Теперь вы можете изменить его размер, чтобы использовать больше пространства на дисплее.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft исправляет ошибку, которая приводит к сбою приложений Office при открытии облачных документов

Microsoft исправляет ошибку, которая приводит к сбою приложений Office при открытии облачных документов

Вот все функции, которые появились в Microsoft Excel в июне 2022 года

Вот все функции, которые появились в Microsoft Excel в июне 2022 года

Сохранять скрипты Excel и делиться ими с коллегами станет намного проще

Сохранять скрипты Excel и делиться ими с коллегами станет намного проще

Microsoft теперь по умолчанию ограничивает макросы XLM в Excel

Microsoft теперь по умолчанию ограничивает макросы XLM в Excel

Microsoft Excel для Windows скоро получит плавную прокрутку

Microsoft Excel для Windows скоро получит плавную прокрутку




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 25
Пользователей: 0
Гостей: 25
Роботы: Google Yandex
+2  
Новостей: 14382
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085