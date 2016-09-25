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Microsoft проведёт конференцию Ignite 2022 c 12 по 14 октября

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:02
  • Просмотров: 44

В октябре 2022 года Microsoft проведет первое очное мероприятие с начала пандемии более двух лет назад. Microsoft Ignite, ежегодное мероприятие компании для разработчиков и ИТ-администраторов, пройдет в Сиэтле с 12 по 14 октября.



Хотя компания Microsoft готова возобновить проведение крупных очных мероприятий, она заявляет, что «количество мест будет ограничено». По этой причине Microsoft рекомендует тем, кто хочет посетить Microsoft Ignite в этом году, зарегистрироваться на официальном сайте, чтобы получить уведомление об открытии регистрации. На данный момент нет никакой информации о том, как Microsoft планирует обеспечить безопасность всех участников и нужна ли вакцинация.

В этом году Ignite будет отмечать десятую годовщину Microsoft Surface и Surface RT (представлен 26 октября 2012 года). The Verge, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что Microsoft планирует отметить это знаменательное событие новыми устройствами Surface.

Поскольку Windows 11 приближается к своему первому дню рождения, Microsoft занята подготовкой своего первого крупного обновления функций. Windows 11 22H2 под кодовым названием Sun Valley 2 должно выйти в сентябре 2022 года.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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