Microsoft проведёт конференцию Ignite 2022 c 12 по 14 октября
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:02
- Просмотров: 44
В октябре 2022 года Microsoft проведет первое очное мероприятие с начала пандемии более двух лет назад. Microsoft Ignite, ежегодное мероприятие компании для разработчиков и ИТ-администраторов, пройдет в Сиэтле с 12 по 14 октября.
Хотя компания Microsoft готова возобновить проведение крупных очных мероприятий, она заявляет, что «количество мест будет ограничено». По этой причине Microsoft рекомендует тем, кто хочет посетить Microsoft Ignite в этом году, зарегистрироваться на официальном сайте, чтобы получить уведомление об открытии регистрации. На данный момент нет никакой информации о том, как Microsoft планирует обеспечить безопасность всех участников и нужна ли вакцинация.
В этом году Ignite будет отмечать десятую годовщину Microsoft Surface и Surface RT (представлен 26 октября 2012 года). The Verge, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что Microsoft планирует отметить это знаменательное событие новыми устройствами Surface.
Поскольку Windows 11 приближается к своему первому дню рождения, Microsoft занята подготовкой своего первого крупного обновления функций. Windows 11 22H2 под кодовым названием Sun Valley 2 должно выйти в сентябре 2022 года.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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