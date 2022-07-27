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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1329.1.

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:05
  • Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1329.1.

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1329.1.

Ознакомьтесь с последним контентом от команды:

Disk caching in Microsoft Edge - Microsoft Edge Blog (windows.com);

Добавлены функции:

• Добавлена кнопка на панели инструментов PDF для обмена документами;
• Добавлен индикатор отключения звука на вкладках, когда браузер отключен в микшере громкости;

Улучшена надежность:

• Обновлена максимальная длина URL-адреса на боковой панели для визуального поиска$
• Microsoft добавила список «всегда применять» в режим Enhanced Security;
• Улучшена подсказка отзывов для iOS для уведомления, когда соединение блокирует возможность отправки отзывов;

Изменено поведение:

• Исправлен сбой при получении количества страниц в предварительном просмотре печати;
• Исправлено исчезновение иконки панели инструментов загрузок после начала загрузки и закрытия всплывающего окна;
• Исправлено пустое место в индикаторе гостевого режима;
• Исправлен сбой на iOS при закрытии вкладок во время активной функции «Читать вслух»;
• Исправлен сбой при восстановлении вкладок из ранее закрытого окна;
• Исправлен сбой при добавлении папки «Избранное» на iOS;
• Исправлена проблема, из-за которой раздел Microsoft Reward не отображался в настройках на мобильных устройствах;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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