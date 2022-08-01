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Microsoft обновила приложение Xbox (Preview) for Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:20
  • Просмотров: 117

Компания Microsoft обновила приложение Xbox (Preview) for Windows до версии 2208.1001.11.0.

Исправления

• Исправлена проблема с запуском игр EA из списка игр;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при возникновении определенной ошибки входа в Cloud Gaming;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи сталкивались с фризом/задержкой пользовательского интерфейса при запуске Cloud Gaming;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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