Microsoft обновила приложение Xbox (Preview) for Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 18:20
- Просмотров: 117
Компания Microsoft обновила приложение Xbox (Preview) for Windows до версии 2208.1001.11.0.
Исправления
• Исправлена проблема с запуском игр EA из списка игр;
• Исправлена проблема, из-за которой приложение переставало отвечать на запросы при возникновении определенной ошибки входа в Cloud Gaming;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые пользователи сталкивались с фризом/задержкой пользовательского интерфейса при запуске Cloud Gaming;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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