Microsoft выпустила Windows Subsystem for Linux Preview 0.65.1 для всех инсайдеров
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 19:08
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Компания Microsoft выпустила Windows Subsystem for Linux Preview 0.65.1.
Вот список изменений:
• Улучшения в ретрансляции localhost для повышения производительности и точного сообщения о сбоях привязки;
• Используйте /dev/ptp0, чтобы гостевой блок синхронизировался с хостом;
• Улучшено сообщение об ошибке, если не удается получить список дистрибутивов, и подключить его к wsl.exe --list –online;
• Обновлено ядро Linux до версии 5.15.57.1;
o Исправлены регрессии файловой системы 9p с момента последнего ядра WSL2 v5.10;
o Включает поддержку устройства часов по Precision Time Protocol (PTP);
o Включает смягчения Retbleed в сборках x86_64;
o Включает nftables и контроль трафика;
o Включает драйвер VGEM;
• Обновляет Microsoft.WSLg до версии 1.0.41;
o WSLg: добавляет по умолчания звук звонка x11;
o WSLg: Обновляет /etc/wsl.conf, чтобы установить пользователя по умолчанию для wslg;
o WSLGd: добавляет опцию для запуска weston под gdbserver;
o WSLGd: упрощает построение командной строки weston;
o compositor: добавляет wslgd-notify;
o compositor: Останавливает треппинг SIGINT;
o compositor: загружает модуль xwayland последним;
o rdp: регулирует размер полей для Move Window/Snap Arrange PDU;
o rdpaudio: используйте pthread_cancel вместо pthread_kill;
o xwayland: даёт Xwayland собственную сессию;
o xwayland: Не отслеживает фокус для переопределения перенаправляющих окон;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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