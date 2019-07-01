Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1336.2
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 22:38
- Просмотров: 169
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1336.2.
Добавлены функции:
• Добавлен диктор, объявляющий «баннер» по ссылке «Узнать больше» в Microsoft Edge;
• Добавлена поддержка политики управления из Chromium, чтобы контролировать, включена ли функция Unthrottled Nested Timeout — будущем она будет устаревшей;
Улучшена надежность:
• Улучшения производительности для свойств IMap;
• Улучшены всплывающие подсказки для iOS;
• Улучшенная поддержка общих устройств Android;
• Оптимизирована страница опция чтения вслух для Android;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающее окно профиля иногда обрезалось;
• Исправлены различные сбои;
• Исправлен макет кнопки диагностики;
• Исправлено перетаскивание для коллекций;
• Исправлен сбой при нажатии кнопки «Меню действий с вкладками»;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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