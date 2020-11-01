Приложение Microsoft Teams теперь общедоступно для линейки Mac с Apple Silicon
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:53
- Просмотров: 0
Несколько месяцев назад стало известно о том, что Microsoft создает клиент Teams, оптимизированный для чипов Apple Silicon. Бета-версия приложения была выпущена в апреле, и теперь Microsoft готова развернуть нативный клиент Teams Apple Silicon в целом.
Как и следовало ожидать, основным преимуществом клиента Teams, который нативно работает на Apple Silicon, а не полагается на эмуляцию, является повышение производительности. Microsoft заявила следующее:
Мы развертываем универсальную двоичную версию Teams производственного уровня, что означает, что она будет изначально работать на всей линейке Mac, в том числе на процессорах Apple Silicon. Для пользователей Mac это означает значительное повышение производительности, эффективное использование ресурсов устройства и оптимизированный опыт Teams даже при использовании нескольких мониторов с высоким разрешением во время вызовов или собраний.
Важно отметить, что обновленный клиент Teams не доступен сразу для всех клиентов. Вместо этого Microsoft будет постепенно развертывать его среди всех пользователей в течение следующих нескольких месяцев, вероятно, чтобы исправить все проблемы перед широкой доступностью.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Клиент синхронизации OneDrive для Windows on ARM и Mac M1 теперь доступен в качестве предварительной версии
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 20
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 20
Роботы: Yandex Google
+7Новостей: 14405
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085