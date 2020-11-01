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Приложение Microsoft Teams теперь общедоступно для линейки Mac с Apple Silicon

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 17:53
  • Просмотров: 0

Несколько месяцев назад стало известно о том, что Microsoft создает клиент Teams, оптимизированный для чипов Apple Silicon. Бета-версия приложения была выпущена в апреле, и теперь Microsoft готова развернуть нативный клиент Teams Apple Silicon в целом.

Как и следовало ожидать, основным преимуществом клиента Teams, который нативно работает на Apple Silicon, а не полагается на эмуляцию, является повышение производительности. Microsoft заявила следующее:

Мы развертываем универсальную двоичную версию Teams производственного уровня, что означает, что она будет изначально работать на всей линейке Mac, в том числе на процессорах Apple Silicon. Для пользователей Mac это означает значительное повышение производительности, эффективное использование ресурсов устройства и оптимизированный опыт Teams даже при использовании нескольких мониторов с высоким разрешением во время вызовов или собраний.


Важно отметить, что обновленный клиент Teams не доступен сразу для всех клиентов. Вместо этого Microsoft будет постепенно развертывать его среди всех пользователей в течение следующих нескольких месяцев, вероятно, чтобы исправить все проблемы перед широкой доступностью.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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