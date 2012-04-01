Clipchamp переходит на единый план Essentials
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:44
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Clipchamp, принадлежащий Microsoft облачный видеоредактор, объявил о значительных изменениях в своей ценовой политике. Сервис решил отказаться от нескольких премиальных уровней с головокружительными ценниками в пользу более простой и дешевой одноуровневой премиум-подписки.
Пользователи Clipchamp теперь могут выбирать между двумя уровнями: бесплатным и Essentials. Бесплатный вариант предоставляет доступ к экспорту 1080p и бесплатному стоку (фото, аудио, видео, эффекты и фильтры). Уровень Essential стоит $11.99/месяц (первый месяц доступен за $7.99), предоставляя все преимущества, которые ранее были доступны в трех различных премиум-вариантах. Те, кто подписался на план Essentials, могут получить доступ к премиум-стоку, фирменному комплекту и резервному копированию контента. К сожалению, экспорт видео по-прежнему ограничен разрешением 1080p.
На официальном веб-сайте Clipchamp говорится, что сервис попросит существующих подписчиков привязать свои профили к учетным записям Microsoft до перехода на план Essentials. При переключении Clipchamp предложит отменить существующую подписку и получить возмещение или сохранить подписку до истечения срока действия текущего плана.
Бесплатным пользователям, которые хотят попробовать Clipchamp Essentials, будет предложено привязать учетную запись Microsoft перед подпиской.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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