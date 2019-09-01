Microsoft выпустила Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.44
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 20:00
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.44.
Новые функции
• Повысьте свою безопасность в Интернете. Улучшения для повышения вашей безопасности в Интернете в edge://settings/privacy теперь включают «Базовый» в качестве новой опции по умолчанию. С этой опцией Microsoft Edge применит дополнительную защиту к менее посещаемым сайтам. Это сохраняет пользовательский опыт для самых популярных сайтов в Интернете.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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