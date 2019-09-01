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Microsoft выпустила Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.44

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 20:00
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.44

Компания Microsoft выпустила Microsoft Edge Beta Build 104.0.1293.44.

Новые функции

Повысьте свою безопасность в Интернете. Улучшения для повышения вашей безопасности в Интернете в edge://settings/privacy теперь включают «Базовый» в качестве новой опции по умолчанию. С этой опцией Microsoft Edge применит дополнительную защиту к менее посещаемым сайтам. Это сохраняет пользовательский опыт для самых популярных сайтов в Интернете.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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