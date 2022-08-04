Инсайдеры Xbox в Колумбии и Ирландии могут ознакомиться с новым предложением Game Pass
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 17:07
- Просмотров: 121
Microsoft всегда ищет способы предоставить игрокам больше выбора и ценности в том, как они находят и испытывают игры со своим сообществом. Со вчерашнего дня в Колумбии и Ирландии инсайдеры Xbox могут начать использовать предварительную версию плана, который позволяет нескольким людям делиться преимуществами Game Pass Ultimate. Это еще больше упрощает игру в лучшие игры Game Pass с друзьями и семьей на консолях, ПК и в облаке, позволяя вам добавлять до четырех человек в свою подписку, и у каждого из них будет свой уникальный доступ к играм, контенту и преимуществам Xbox Game Pass Ultimate.
Чтобы принять участие в предварительной версии, вам необходимо приобрести план Game Pass «Xbox Game Pass — Insider Preview» в Microsoft Store. Ознакомьтесь с примечаниями к выпуску здесь, чтобы узнать, когда предварительная версия будет развернута в вашем кольце: https://news.xbox.com/en-us/xboxinsider/.
Что нужно знать об этой предварительной версии:
• Люди, с которыми вы делитесь своим членством, не обязательно должны быть инсайдерами, но должны проживать в той же стране, что и вы. Регистрация ограничена и будет оставаться открытой, пока предложение доступно;
• Присоединение к Game Pass — Insider Preview преобразует время, оставшееся в вашем членстве, в время в новом плане, исходя из денежной стоимости старого членства. Например, полный месяц Ultimate будет преобразован в 18 дней членства для этого плана. Таким образом, вы не потеряете оставшуюся стоимость существующей подписки при конвертации. Конвертация является окончательной, и пользователи должны дождаться истечения срока действия нового членства, прежде чем вернуться к предыдущему членству;
• Конвертация недоступна для приглашенных участников группы. Прежде чем присоединиться к группе, участник группы может отменить существующую подписку или дождаться истечения срока ее действия. Если у них нет учетной записи Microsoft, приглашенные друзья и члены семьи должны будут создать новую учетную запись Microsoft и войти в нее, чтобы принять участие;
• Участники с Xbox All Access не смогут участвовать в этой предварительной версии;
• В Колумбии части копии для предварительной версии не были локализованы и могут отображаться на английском языке;
Известные проблемы:
• Приглашенные участники с существующей подпиской могут столкнуться с ошибкой при принятии приглашения. Microsoft работает над тем, чтобы позволить этим участникам немедленно отменить приглашение, чтобы принять его;
• Попытки обновиться дважды в течение 24 часов будут заблокированы. Например, обновление с Xbox Live Gold до Xbox Game Pass Ultimate будет работать, но попытки последующего обновления с Ultimate до Xbox Game Pass — Insider Preview будут заблокированы на 24 часа. В настоящее время при попытке сделать это отображается общий код ошибки;
• Члены семьи с учетной записью Microsoft не получат электронное письмо при автоматическом добавлении в группу. Владельцы основной учетной записи могут автоматически делиться преимуществами с членами семьи учетной записи Microsoft. Microsoft работает над отправкой электронного письма с подтверждением, и членам семьи не нужно явно принимать приглашение, чтобы получить доступ;
• Владелец основной учетной записи может увидеть сообщение об ошибке «Что-то пошло не так» при попытке предоставить доступ сразу двум или более членам семьи учетной записи Microsoft сразу после покупки. Подождите немного и повторите попытку. Кроме того, попробуйте поделиться по электронной почте или по ссылке;
• Ошибка при попытке приобрести план Xbox Game Pass – Insider Preview. Если вы заблокированы для покупки с этим кодом ошибки: PEX-CatalogAvailabilityDataNotFound, сообщите о проблеме, выполнив шаги, описанные в сабреддите Insider здесь. Возможно, вы сможете обойти эту проблему, перезапустив Microsoft Store и попытавшись совершить покупку еще раз;
• Ссылка «Получить помощь» на сайте account.microsoft.com для совместного использования подписки ведет на домашнюю страницу support.xbox.com вместо конкретной статьи поддержки с общей помощью;
• Электронные письма, связанные с приглашением и управлением группами, в настоящее время доступны только на английском языке. Microsoft работает над дополнительными языками для этих электронных писем;
Другие источники:
• Get the Xbox Insider Hub app;
• Xbox Insider FAQ;
• How to provide feedback as an Xbox Insider;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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