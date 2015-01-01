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Стала известна новая информация про приложение Designer

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 18:19
  • Просмотров: 125

Еще в мае утекли изображения приложения под названием Designer. По сути, они продемонстрировали инструмент, который предлагал предварительно разработанные шаблоны или даже мог создавать дизайны для вас, чтобы вы могли поделиться ими в социальных сетях и на других платформах. Хотя сервис до сих пор не анонсирован, теперь стало известно больше подробностей о Designer.

Недавние открытия снова были приписаны пользоватею под ником «WalkingCat» в, который обнаружил новый адрес create.microsoft.com (в настоящее время недоступен) и поделился еще одним скриншотом утилиты Designer, который можно увидеть ниже:



Как видно, в верхней части страницы написано: «Мы используем ваш контент и ИИ для создания дизайна для вас». Есть также несколько выпадающих списков и текстовых полей для выбора платформы и персонализации. В нижней части страницы также упоминается «Просмотр дополнительных шаблонов в Microsoft Create», где, скорее всего, будут размещены все шаблоны.

Мэри Джо Фоли говорит, что внутреннее кодовое имя Designer — «Oasis». Интересно, что это не первое использование этого термина в качестве кодового названия продукта Microsoft. По словам Фоули, голографическая оболочка для Windows 10 носила такое же имя.

Было много предположений о том, как Designer впишется в портфолио Microsoft. Хотя некоторые говорили о конкуренте Canva или о какой-то форме интеграции с PowerPoint, другая теория также утверждает, что это преемник Sway.

Фоли верит в последнюю теорию, но не отвергает идею интеграции PowerPoint как дополнения.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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