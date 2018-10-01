Быстро записывайте заметки с помощью диктовки в OneNote
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 20:00
- Просмотров: 105
Microsoft рада сообщить, что диктовка теперь доступна в OneNote for Windows и веб-версии OneNote.
Диктовка в OneNote
Используйте силу своего голоса, чтобы покорить пустую страницу и делать заметки со скоростью мысли под диктовку в OneNote. Функция «Диктовка» поддерживается более чем на 50 языках!
Теперь легко оторваться от клавиатуры и оставаться в потоке, используя диктовку с голосовыми командами на основе ИИ, чтобы добавлять, форматировать, редактировать и упорядочивать текст. В течение следующих нескольких месяцев Microsoft добавит в OneNote новые голосовые команды, а также те, которые уже доступны в других приложениях Office.
Как это работает
1. Чтобы запустить функцию диктовки в OneNote, нажмите кнопку «Диктовка» на вкладке «Главная».
2. Нажмите кнопку «Настройки диктовки», чтобы настроить предпочтения.
3. Начните говорить, чтобы создать свои заметки.
4. Закончив диктовку, скажите «остановить диктовку» или нажмите кнопку «Остановить диктовку» на вкладке «Диктовка».
Известные проблемы
• Не все голосовые команды, доступные в настоящее время в веб-версии OneNote или в Word на разных платформах, доступны в OneNote for Windows (например, форматирование и списки). Нажмите кнопку «Справка» на панели инструментов «Диктовка», чтобы узнать, какие команды поддерживаются на этой платформе$
• Некоторые поддерживаемые языки считаются Preview Languages и могут иметь более низкую точность и/или ограниченную поддержку пунктуации. Полный список см. в Дополнительная информация> Поддерживаемые разговорные языки в этом разделе справки;
Сценарии, которые нужно попробовать
Вот несколько ситуаций, в которых вы можете попробовать диктовку в OneNote.
• Сделайте перерыв в печатании своих заметок с лекции или собрания.
• У вас есть отличная новая идея, и вы хотите мгновенно зафиксировать ее во время многозадачности;
• Быстро вставьте длинный раздел рукописных заметок в записную книжку OneNote;
Вот несколько сценариев, которые можно попробовать:
• Удалите ошибку, сказав «удалить это» или «отменить»;
• Скажите: «Показать справку», чтобы просмотреть дополнительные команды, которые можно попробовать;
• Сделайте перерыв и прекратите диктовать, сказав «приостановить диктовку»;
Советы и приемы
• Нажмите кнопку «Справка» на панели инструментов «Диктовка», чтобы просмотреть список поддерживаемых команд для вашего языка;
• Если вы предпочитаете не произносить знаки препинания, нажмите кнопку «Настройки диктовки» на панели инструментов «Диктовка», а затем щелкните переключатель «Включить автоматическую пунктуацию»;
• Если вы заметили проблемы с точностью, убедитесь, что вы говорите четко, и убедитесь, что нет фонового шума;
Требования
Чтобы использовать диктовку в OneNote, необходимо иметь:
• Стабильное интернет-соединение;
• Работающий микрофон (включите разрешения микрофона, если будет предложено);
Конфиденциальность
Функция «Диктовка» анализирует ваши данные с помощью интеллектуальных сервисов. Дополнительные сведения о безопасности данных см. в Microsoft Privacy Statement.
Доступность
Microsoft будет развертывать эту функцию для всех пользователей веб-версии OneNote и для инсайдеров, использующих Beta Channel Version 2207 (Build 15427.10001) или более поздней версии в Windows.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
insider.office.com
insider.office.com
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