Microsoft выпустит функцию «Видеоклип» для Teams в следующем месяце
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:24
- Просмотров: 0
На конференции Inspire 2022 Microsoft анонсировала функцию «Видеоклип» для Teams вместе с Excel Live и Viva Engage. Однако она не потрудилась сообщить нам, когда пользователи смогут ее использовать. Но теперь, благодаря странице дорожной карты Microsoft 365, мы, по крайней мере, знаем, в каком месяце Microsoft планирует предоставить эту возможность в Teams.
Согласно подробностям, представленным на странице дорожной карты, Microsoft выпустит эту возможность в следующем месяце. Также сказано, что пользователи Teams на всех платформах, включая Desktop, Web, Android, Mac и iOS, смогут воспользоваться этой возможностью.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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