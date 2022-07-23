Пользователи Office 2016 и Office 2019 не будут отключены от служб Microsoft 365 в следующем году
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:20
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Несмотря на то, что Microsoft активно продвигает свои облачные предложения Microsoft 365 для приложений Office, она по-прежнему выпускает бессрочные версии Office каждые несколько лет. Разница между ними заключается в том, что клиенты Microsoft 365 должны постоянно платить, чтобы сохранить доступ к предлагаемым услугам, в то время как те, кто приобретает бессрочную версию Office, такую как Office 2016 и Office 2019, вносят только единовременный платеж. Недостатком является то, что версии Office, которые они получают, имеют ограниченный набор функций и поддерживаются только в течение определенного периода времени.
Недавно многие пользователи Office 2016 и 2019 испытали небольшой шок, когда в нескольких частях документации Microsoft появилась информация о том, что они немедленно потеряют доступ к службам Microsoft 365 в октябре 2023 года. Это было очень тревожно, поскольку обе версии Office находятся на расширенной поддержке до 14 октября 2025 года.
Путаница была вызвана документом поддержки Microsoft, в котором говорилось:
Office 2019 и Office 2016 будут поддерживаться для подключения к службам Microsoft 365 (и Office 365) до октября 2023 года.
В другой статье Microsoft TechCommunity также подчеркивалось:
Важно отметить, что Office 2016 и 2019 не будут поддерживаться для подключения к службам Microsoft 365, включая Exchange Online, начиная с октября 2023 года. А обновления безопасности для Office 2013 прекратятся в апреле 2023 года. Не ждите до последней минуты — сейчас отличное время для обновления.
Вопреки вышеупомянутой документации и последующим тревожным сигналам, Microsoft подтвердила, что она не закрывает доступ к службам Microsoft 365. Вместо этого они могут столкнуться с проблемами надежности. В заявлении для ZDNet Microsoft пояснила следующее:
Microsoft НЕ будет блокировать поддерживаемые и обновленные клиенты Office от подключения к облачным службам M365. Однако, как было объявлено в апреле 2017 года и разъяснено в феврале 2018 года, Microsoft планирует прекратить поддержку клиентов Office, вышедших из стадии основной поддержки, при подключении к облачным службам Microsoft 365.
Практически это означает, что при обновлении Exchange Online, SharePoint Online и других служб Microsoft 365 мы не будем использовать ограничения, присущие старым бессрочным клиентам Office, которые уже не поддерживаются в основной среде. Клиенты не будут заблокированы при подключении, но они могут не получить полной отдачи от новых инвестиций в наши облачные службы. Со временем они могут столкнуться с неожиданными проблемами.
Практически это означает, что при обновлении Exchange Online, SharePoint Online и других служб Microsoft 365 мы не будем использовать ограничения, присущие старым бессрочным клиентам Office, которые уже не поддерживаются в основной среде. Клиенты не будут заблокированы при подключении, но они могут не получить полной отдачи от новых инвестиций в наши облачные службы. Со временем они могут столкнуться с неожиданными проблемами.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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