Пользователи Office 2016 и Office 2019 не будут отключены от служб Microsoft 365 в следующем году

Office 2019 и Office 2016 будут поддерживаться для подключения к службам Microsoft 365 (и Office 365) до октября 2023 года.

Важно отметить, что Office 2016 и 2019 не будут поддерживаться для подключения к службам Microsoft 365, включая Exchange Online, начиная с октября 2023 года. А обновления безопасности для Office 2013 прекратятся в апреле 2023 года. Не ждите до последней минуты — сейчас отличное время для обновления.

Microsoft НЕ будет блокировать поддерживаемые и обновленные клиенты Office от подключения к облачным службам M365. Однако, как было объявлено в апреле 2017 года и разъяснено в феврале 2018 года, Microsoft планирует прекратить поддержку клиентов Office, вышедших из стадии основной поддержки, при подключении к облачным службам Microsoft 365.



Практически это означает, что при обновлении Exchange Online, SharePoint Online и других служб Microsoft 365 мы не будем использовать ограничения, присущие старым бессрочным клиентам Office, которые уже не поддерживаются в основной среде. Клиенты не будут заблокированы при подключении, но они могут не получить полной отдачи от новых инвестиций в наши облачные службы. Со временем они могут столкнуться с неожиданными проблемами.