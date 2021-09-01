Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.88.76.100
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 23:42
- Просмотров: 39
Компания Microsoft выпустила Skype Insider Preview Build 8.88.76.100.
Что нового?
• Цитируйте нетекстовые сообщения на всех платформах. Раньше вы могли цитировать только текст, но теперь вы можете цитировать фотографии и GIF-файлы;
• Улучшения стабильности;
Исправления ошибок:
• Уведомления о сообщениях, из-за которых телефон звонил один раз на iOS;
• Опция «Показать себя в сетке» нельзя было отменить в меню «Новый экран вызова» в Windows 7, 8.1 и 10;
• Текст названия группы был обрезан при создании модерируемой группы на iOS;
• Просмотр цитируемых нетекстовых сообщений обрезался при узком просмотре на Mac;
• Загрузка файлов не работала на Mac;
• Переключение учетных записей Skype изменяло настройки переадресации вызовов для ранее зарегистрированной учетной записи на всех платформах;
• Цитирование/ответ на цитируемое сообщение приводило к переходу в конец беседы вместо перехода к цитируемому сообщению на Android;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
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