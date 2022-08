Microsoft выпустила Visual Studio 2022 17.3. Это обновление обеспечивает поддержку .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI), возможность разработки приложений для Microsoft Teams, улучшения C++, Azure Container Apps и улучшенное Live Unit Testing. Вы можете увидеть полный список новых функций, открыв Справка> Что нового в Visual Studio.Главной особенностью этого обновления является то, что поддержка .NET MAUI теперь доступна в релизном канале Visual Studio 2022 для Windows. Поддержка включает в себя функции повышения производительности, которые помогут вам быстро создавать и поставлять клиентские приложения .NET для Android, iOS, macOS и Windows из единой кодовой базы. Hot Reload, Live Visual Tree и XAML Live Preview — это некоторые из инструментов, которые могут повысить вашу производительность.Затем Microsoft добавила Teams Toolkit для Visual Studio, который помогает создавать приложения для Teams. Если вы хотите создать Teams Command Bot, который отвечает на команды чата, вы можете использовать Teams Toolkit, который автоматически настраивает Bot Framework. Если вы хотите начать использовать набор инструментов, Microsoft создала пошаговое руководство по созданию бота уведомлений с помощью набора инструментов.Это обновление также представляет сборки с низким приоритетом для C++, в которых вы можете ограничить мощность процессора, затрачиваемую на компиляцию вашего кода. Оно также вводит новые проверки статического анализа для std::optional, чтобы помочь вам написать более безопасный код. Microsoft заявила, что она усердно работала над улучшением производительности C++. Visual Studio теперь индексирует и раскрашивает код C++ примерно в 2 раза быстрее по сравнению с предыдущими релизами Visual Studio.Чтобы начать использовать Visual Studio 2022 17.3, вы можете загрузить программное обеспечение прямо сейчас и выполнить новую установку. Если у вас уже установлена более старая версия Visual Studio 2022, вы должны увидеть всплывающее окно с просьбой обновить её. Просто следуйте инструкциям, чтобы получить последнюю версию.Узнать другие подробности можно здесь