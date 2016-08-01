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Microsoft открыла исходный код своих 3D-эмоджи

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 00:29
  • Просмотров: 92

Наконец-то вы можете включать 3D-эмоджи в свои проекты без каких-либо ограничений. Microsoft объявила, что она открыла исходный код 1538 эмоджи под лицензией MIT, и создатели как на Figma, так и на Github смогут настраивать и переделывать их в соответствии со своими предпочтениями.

Вы можете заметить, что три эмоджи отсутствуют: Clippy, а также два дополнительных эмоджи с логотипом Windows. Это потому, что они являются товарными знаками. Microsoft не указала, будут ли эмоджи, которые создатели воссоздают на этих платформах, широко доступны.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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