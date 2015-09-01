Приложения Outlook скоро будут перемещены в другое место для всех пользователей
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 16:23
- Просмотров: 70
По умолчанию Outlook отображает приложения, такие как «Почта», «Календарь», «Люди» и «Список дел», в нижней части списка папок, как показано на скриншоте выше. Однако с марта 2022 года Microsoft экспериментирует с изменением, которое перемещает эти приложения Outlook на левую панель навигации рядом с папками, как показано на другом скриншоте ниже:
Хотя приложения Outlook были доступны в качестве опции в течение последних нескольких месяцев, похоже, что Microsoft теперь готова сделать их опытом по умолчанию. Необходимо уточнить, что «по умолчанию» означает «единственный» опыт в этом случае, потому что не будет возможности вернуться к старому пользовательскому интерфейсу навигации.
Microsoft описала несколько преимуществ такого подхода. Компания утверждает, что новый UX предлагает больше вертикального пространства, поэтому вы можете закрепить множество приложений, а не ограничиваться несколькими. Он также обеспечивает согласованный опыт, когда вы можете запускать любое приложение из левой панели и даже настраивать их порядок и статус закрепления.
Панель навигации будет доступна для всех в ближайшее время, начиная с версии 2207 Current Channel, которая является последним релизом Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net]
neowin.net]
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 30
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Rambler Google
Пользователей: 0
Гостей: 30
Роботы: Yandex Rambler Google
+5Новостей: 14421
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085