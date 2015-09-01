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Приложения Outlook скоро будут перемещены в другое место для всех пользователей

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 16:23
  • Просмотров: 70

По умолчанию Outlook отображает приложения, такие как «Почта», «Календарь», «Люди» и «Список дел», в нижней части списка папок, как показано на скриншоте выше. Однако с марта 2022 года Microsoft экспериментирует с изменением, которое перемещает эти приложения Outlook на левую панель навигации рядом с папками, как показано на другом скриншоте ниже:

Приложения Outlook скоро будут перемещены в другое место для всех пользователей


Хотя приложения Outlook были доступны в качестве опции в течение последних нескольких месяцев, похоже, что Microsoft теперь готова сделать их опытом по умолчанию. Необходимо уточнить, что «по умолчанию» означает «единственный» опыт в этом случае, потому что не будет возможности вернуться к старому пользовательскому интерфейсу навигации.

Microsoft описала несколько преимуществ такого подхода. Компания утверждает, что новый UX предлагает больше вертикального пространства, поэтому вы можете закрепить множество приложений, а не ограничиваться несколькими. Он также обеспечивает согласованный опыт, когда вы можете запускать любое приложение из левой панели и даже настраивать их порядок и статус закрепления.

Панель навигации будет доступна для всех в ближайшее время, начиная с версии 2207 Current Channel, которая является последним релизом Office.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net]
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