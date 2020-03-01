PowerToys скоро получит утилиту Screen Ruler
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:21
- Просмотров: 29
PowerToys, набор полезных повседневных утилит для Windows 10 и Windows 11, скоро получит утилиту под названием Screen Ruler. Запрос на включение в репозиторий PowerToys на GitHub раскрывает ранние подробности о предстоящей утилите, которая позволит пользователям измерять пиксели между объектами на экране.
PowerToys Screen Ruler имеет четыре режима измерения: прямоугольная область, перекрестие и вертикальное или горизонтальное расстояние до ближайшего объекта. Пользователи могут менять режимы с помощью небольшого всплывающего окна в верхней части экрана, аналогично тому, как работает инструмент Snipping Tool.
Еще одной примечательной особенностью является возможность определения границ, кнопок и других частей пользовательского интерфейса, что позволяет пользователям получать точные измерения без ручного рисования линий между двумя элементами. Как и другие инструменты PowerToys, Screen Ruler имеет специальное и настраиваемое сочетание клавиш и несколько опций персонализации. Вы можете ознакомиться с более подробной информацией и ранней демонстрацией PowerToys Screen Ruler в её репозитории на GitHub.
Нажмите на изображение для демонстрации
По словам Клинта Руткаса, руководителя PowerToys, разработчики все еще вносят коррективы и выполняют другие подготовительные работы перед релизом утилиты для широкой публики. А поскольку PowerToys — это набор утилит с открытым исходным кодом, каждый разработчик с необходимыми навыками может внести свой вклад в проект.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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