Microsoft признает сбой Outlook при запуске

Эта проблема возникает, когда значение строковых данных EmailAddress в идентификаторе Office пусто.



Путь в реестре: Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\Identity\Identities



Мы не знаем, почему ключ EmailAddress не устанавливается должным образом. Лучше всего, если этот ключ устанавливается приложением Office, поэтому предпочтительнее сначала использовать наиболее поддерживаемые опции.

Компания Microsoft заявила, что ей хорошо известно о проблеме в Outlook Desktop, признав, что приложение закрывается или дает сбой для пользователей почти сразу после его запуска. После предварительного исследования компания смогла определить, что приложение по какой-то причине не может назначить правильные значения адреса электронной почты, в результате чего оно перестает работать. В основном, ключ EmailAddress в реестре остается пустым.Однако Microsoft не смогла выяснить, почему это происходит. Она объясняет:Следовательно, на изображении ниже показан случай, когда происходит Outlook, поскольку в этом ключе нет значения адреса электронной почты. Между тем, на другом изображении, где присутствует значение электронной почты, приложение не закрывается.Таким образом, обходной путь, предоставленный Microsoft, вращается вокруг этого, хотя проводится дальнейшее исследование, чтобы выяснить, почему это происходит.Чтобы обойти эту проблему, попробуйте выполнить следующие рекомендации:• Выйдите из Office, а затем снова войдите в Office, чтобы заново заполнить параметры реестра идентификации. Для получения дополнительной информации используйте Sign in to Office • Если идентификатор по-прежнему не устанавливается должным образом, вы можете отключить поддержку диагностики, которая отключает возможность отправки тикета In App с помощью Help, Contact Support и его путь функции, который заставляет Outlook переставать отвечать на запросы. Для получения дополнительной информации используйте Disable support diagnostics in Outlook . [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\16.0\Outlook\Options\General] DisableSupportDiagnostics"=dword:00000001;• Вы можете попробовать вручную установить адрес электронной почты для идентификатора пользователя, который видит проблему в пути реестра, указанном в описании проблемы выше;Вы можете найти более подробную информацию здесь Узнать другие подробности можно здесь