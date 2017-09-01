Microsoft Dev Box теперь доступен в качестве публичной предварительной версии

Гибкость и продуктивность разработчика не могут быть достигнуты за счет безопасности или соответствия требованиям. Microsoft Dev Box построен на Windows 365, упрощая для ИТ-администраторов управление dev boxes вместе с физическими устройствами и Cloud PCs с помощью Microsoft Intune и Microsoft Endpoint Manager. ИТ-администраторы могут настраивать политики условного доступа, чтобы гарантировать пользователям доступ к dev boxes только с совместимых устройств, при этом поддерживая dev boxes в актуальном состоянии, используя ускоренные обновления качества для развертывания исправлений нулевого дня по всей организации и быстрой изоляции скомпрометированных устройств. Глубокая аналитика устройств Endpoint Manager упрощает аудит работоспособности приложений, использования устройств и других важных показателей, давая разработчикам уверенность в том, что они могут сосредоточиться на своем коде, зная, что они не подвергают организацию ненужному риску.

Еще в мае Microsoft анонсировала сервис Dev Box, позволяющий разработчикам использовать преимущества предварительно настроенных сред для написания кода, не беспокоясь об архитектуре. Однако в то время сервис был доступен только в качестве приватной предварительной версии со списком ожидания. Теперь он имеет статус публичной предварительной версии.Идея Dev Box состоит в том, чтобы предлагать готовые к работе рабочие станции, размещенные в облаке. Они интегрируются с Azure Deployment Environments, Intune и Endpoint Manager, поэтому вы можете быстро приступить к работе с существующими шаблонами проектов.Мотивация этого решения также заключается в том, чтобы уменьшить головную боль для ИТ-администраторов, когда речь идет о внедрении ресурсов и закупке оборудования, обеспечении соответствия требованиям и безопасности. Это также упрощает работу разработчиков, поскольку необходимые им инструменты уже установлены в Dev Box, они могут просто развернуть его, создать proof-of-concept, а затем удалить среду. Ключевым преимуществом управляемого сервиса является тот факт, что вы можете получить к нему доступ из любого места, поскольку он доступен через Интернет.Доступ к Dev Box можно контролировать с помощью Azure Active Directory (AAD), и различные компьютеры могут быть развернуты для различных вариантов использования. Они начинаются с 4 vCPU/ 16 ГБ оперативной памяти/16 ГБ ОЗУ и доходят до 32 vCPU/128 ГБ ОЗУ. Microsoft отметила следующее:Поскольку это управляемый сервис с моделью pay-as-you-go (PAYG), ценообразование основано на почасовом использовании и сильно зависит от вашего потребления ресурсов. Автоматизация может быть реализована для «разогрева» Dev Box в начале дня и его остановки, когда он простаивает ближе к концу дня.Поскольку Dev Box теперь доступен в качестве публичной предварительной версии, заинтересованные организации могут перейти на портал Azure, чтобы загрузить предпочтительные среды. Вы можете перейти на специальную веб-страницу , чтобы узнать больше о Microsoft Dev Box.Узнать другие подробности можно здесь