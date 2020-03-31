Microsoft отключит TLS 1.0 и 1.1 в Internet Explorer и EdgeHTML 13 сентября
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 13:47
- Просмотров: 170
С 13 сентября 2022 г. Microsoft по умолчанию отключит Transport Layer Security (TLS) 1.0 и 1.1 для Internet Explorer и EdgeHTML, движка рендеринга для элемента управления WebView. Если вы хотите отключить TLS 1.0 и TLS 1.1 до этой даты, вы можете сделать это с помощью групповой политики. Десктопное приложение Microsoft Edge Legacy больше не распространяется на этот период времени, так как его поддержка прекратилась 9 марта 2021 года.
Примечание: Microsoft не отказывается от поддержки TLS 1.0 и TLS 1.1. Microsoft отключает его по умолчанию, и ваша организация может снова включить его с помощью групповой политики (если это необходимо по причинам совместимости). Пользователи могут снова включить его для своих личных устройств, выбрав Инструменты> Свойства обозревателя> Дополнительно в Internet Explorer.
Для получения дополнительной информации см. Plan for change: TLS 1.0 and TLS 1.1 soon to be disabled by default.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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