Microsoft добавила поддержку темного режима в контекстное меню рамки окна в Edge
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 17:40
- Просмотров: 3
Непоследовательные контекстные меню — частая проблема среди пользователей Windows, поскольку для обнаружения древних или странных меню в Windows 11 не требуется много времени и усилий. Тем не менее, Microsoft медленно пытается решить эту проблему.
Последнее обновление Microsoft Edge Canary наконец-то исправило отсутствующую поддержку темного режима в одном из контекстных меню браузера. Теперь, когда вы переключаете Windows и Edge в темный режим, контекстное меню рамки окна также меняет свою тему. Больше никаких светлых контекстных меню при использовании операционной системы и браузера в темном режиме. Посмотрите сравнение на скриншоте ниже:
Microsoft Edge - не первый браузер, получивший немного более согласованное меню рамки окна. Это изменение является результатом того, что разработчики Chromium нашли способ исправить то, как Windows обрабатывает меню рамки.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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