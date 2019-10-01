Microsoft Excel получит функцию @mentions
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 19:21
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Microsoft подтвердила, что развертывает функцию @mentions для Excel. Пользователи рабочих книг Microsoft Excel скоро получат возможность для пометки коллег или членов команды.
В записи дорожной карты Microsoft 365 компания отмечает, что @mentions можно использовать для «создания, назначения и отслеживания задач в рабочей книге». В записи указано, что функция будет общедоступна в октябре 2022 года. Однако функция уже добавлена в цикл «развертывание». Это означает, что некоторые пользователи, обновившие пакет Microsoft Office, уже могут использовать эту функцию для пометки людей.
Важно отметить, что на данный момент эта функция будет доступна только для десктопной версии Microsoft Excel. Тем не менее, эта функция будет развернута для пользователей по всему миру.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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