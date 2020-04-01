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PowerToys получит утилиту OCR

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 19:58
  • Просмотров: 0

PowerToys скоро получит утилиту OCR, позволяющую пользователям копировать текст с любого изображения или области на экране.

Согласно PR в репозитории PowerToys на GitHub, PowerOCR поддерживает копирование текста из прямоугольной области, щелчок по слову и щелчок правой кнопкой мыши по любому файлу изображения. На данный момент PowerOCR находится на ранней стадии разработки, а это означает, что разработчикам предстоит проделать большую работу, прежде чем выпустить утилиту для широкой публики. Тем временем пользователи могут увидеть инструмент в действии на следующем GIF-изображении:


Нажмите на изображение для демонстрации


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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