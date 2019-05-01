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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1349.1

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 14:46
  • Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1349.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 106.0.1349.1.

https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-virtual-desktop/a-better-printing-experience-for-azure-virtual-desktop-with/m-p/3598592;

Добавлены функции:

• Добавлены новые политики из восходящего потока и соответствующие изменения в нисходящем потоке;
• Добавлена фильтрация по дате истории на полной странице истории;
• Включена функция псевдонима для пароля;

Улучшена надежность:

• Отключены опции закрепления в меню для определенного веб-сайта, если веб-сайт уже закреплен на панели задач;
• Улучшен интеллектуальный поиск по истории (например: «видео с прошлой недели»);
• Улучшена функция камеры для веб-сайтов на Android;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой некоторые мгновенные ответы адресной строки были излишне обрезаны;
• Исправлены объявления диктора в настройках;
• Исправлены различные сбои;
• Обновлена политика, поэтому при входе в Microsoft Edge с помощью рабочей или школьной учетной записи (AAD) обратная связь привязывается к учетной записи и организации;
• Исправлена проблема, из-за которой отзыв нельзя было отправить из боковой панели;
• Исправлена ошибка при попытке генерации QR-кода на Android;
• Исправлен сбой при смене профилей на iOS;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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