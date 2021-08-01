Microsoft снижает цены на Teams Rooms, предлагает бесплатный (с устройством) базовый уровень
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 21:34
- Просмотров: 77
Компания Microsoft скоро снизит цены на службы Microsoft Teams Rooms и предложит базовую службу Teams Rooms. Согласно официальному объявлению Microsoft от августа 2022 года, Microsoft начнет предлагать Microsoft Teams Pro с 1 сентября 2022 года, которая заменит предложения Microsoft Teams Rooms Standard и Microsoft Teams Rooms Premium.
Microsoft теперь будет предлагать Microsoft Teams Rooms Basic для клиентов малого и среднего бизнеса, и эта служба предоставит клиентам основные возможности для проведения собраний при покупке сертифицированных устройств Microsoft Teams Rooms без дополнительной платы. Microsoft Teams Rooms Basic включает в себя планирование, присоединение к собраниям, совместное использование контента, базовые возможности безопасности и управления.
Официальное объявление раскрывает последние цены на Microsoft Teams Rooms. Microsoft теперь будет взимать $40 в месяц за Teams Rooms Pro, которая обеспечивает улучшенные возможности проведения собраний в помещении, такие как интеллектуальное аудио или видео, поддержка многоэкранности, полный набор возможностей управления устройствами и будущие дифференцированные преимущества. Microsoft будет предлагать бесплатные пробные версии Teams Rooms. Только образовательные, государственные и благотворительные клиенты получат 2-месячную пробную версию. Остальные получат только 1 месяц.
Клиенты Microsoft также могут приобрести до 25 базовых лицензий. Предложения basic и pro будут объявлены для публики 6 сентября, но продаваться и функционировать они начнут с 1 сентября.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
onmsft.com
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