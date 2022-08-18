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Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox (Preview) for Windows

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 13:59
  • Просмотров: 0
Microsoft выпустила обновление для приложения Xbox (Preview) for Windows

Компания Microsoft обновила приложение Xbox (Preview) for Windows до версии 2209.1000.38.0.

Исправления

• Эта сборка интегрирует работу, которая скоро будет поддерживать некоторые интересные новые функции. Команда также готовит улучшения и исправляет ошибки;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
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