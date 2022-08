Компания Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft To Do для Android.Вот все новые функции для Microsoft To Do для Android:Пользователи Android теперь могут персонализировать виджет To Do с помощью таких параметров, как непрозрачность и размер шрифта. Кроме того, приложение позволяет отображать или скрывать выполненные задачи или дополнительные сведения для каждого напоминания;Заметки в Microsoft To Do теперь поддерживают редактирование насыщенного текста, позволяя пользователям вставлять заголовки и подзаголовки, выделять текст жирным, курсивом и подчеркиванием, добавлять маркированные или нумерованные списки и вставлять гиперссылки;Microsoft To Do для Android теперь поддерживает интеллектуальные предложения, упрощая создание продуктовых и других списков. Обратите внимание, что по умолчанию интеллектуальные предложения включены только для списка «Продукты», а для всех остальных списков их нужно включать вручную;Узнать другие подробности можно здесь