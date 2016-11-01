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Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft To Do для Android

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 19:37
  • Просмотров: 119

Компания Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft To Do для Android.

Вот все новые функции для Microsoft To Do для Android:

Настройки виджета. Пользователи Android теперь могут персонализировать виджет To Do с помощью таких параметров, как непрозрачность и размер шрифта. Кроме того, приложение позволяет отображать или скрывать выполненные задачи или дополнительные сведения для каждого напоминания;

Microsoft анонсировала новые функции для Microsoft To Do для Android


Насыщенный текст для заметок. Заметки в Microsoft To Do теперь поддерживают редактирование насыщенного текста, позволяя пользователям вставлять заголовки и подзаголовки, выделять текст жирным, курсивом и подчеркиванием, добавлять маркированные или нумерованные списки и вставлять гиперссылки;



Автопредложения для списков. Microsoft To Do для Android теперь поддерживает интеллектуальные предложения, упрощая создание продуктовых и других списков. Обратите внимание, что по умолчанию интеллектуальные предложения включены только для списка «Продукты», а для всех остальных списков их нужно включать вручную;



Специальная тема She Hulk;



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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