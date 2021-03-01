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Microsoft скоро добавит в Whiteboard множество новых функций

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 14:15
  • Просмотров: 176

Microsoft Whiteboard - это цифровая доска, доступная бесплатно на различных платформах, включая Windows, Android, iOS, Mac и Teams. Этот инструмент даёт возможность людям работать в совместной онлайн-среде, позволяя им создавать и визуализировать свои идеи на одной цифровой доске. Microsoft регулярно добавляет новые функции в Whiteboard, и недавно она раскрыла ряд новых возможностей, которые скоро появятся в этом программном обеспечении.

На портале дорожной карты Microsoft 365 компания рассказала о нескольких улучшениях, которые появятся в Whiteboard в ближайшие недели и месяцы.





Вышеупомянутые возможности звучат довольно привлекательно на бумаге и, вероятно, будут оценены теми, кто активно использует программное обеспечение для цифровой агитации.

Узнать другие подробности можно [u]здесь[/i].
Илья Источник:
neowin.net
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