Microsoft скоро добавит в Whiteboard множество новых функций
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- Категория: Microsoft
- Дата: Вчера, 14:15
- Просмотров: 176
Microsoft Whiteboard - это цифровая доска, доступная бесплатно на различных платформах, включая Windows, Android, iOS, Mac и Teams. Этот инструмент даёт возможность людям работать в совместной онлайн-среде, позволяя им создавать и визуализировать свои идеи на одной цифровой доске. Microsoft регулярно добавляет новые функции в Whiteboard, и недавно она раскрыла ряд новых возможностей, которые скоро появятся в этом программном обеспечении.
На портале дорожной карты Microsoft 365 компания рассказала о нескольких улучшениях, которые появятся в Whiteboard в ближайшие недели и месяцы.
Вышеупомянутые возможности звучат довольно привлекательно на бумаге и, вероятно, будут оценены теми, кто активно использует программное обеспечение для цифровой агитации.
Узнать другие подробности можно [u]здесь[/i].
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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