Microsoft развёртывает совместное редактирование файлов с метками чувствительности для Android и iOS
-
- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 18:21
- Просмотров: 0
Удаленная работа стала новой нормой и привела к быстрому ускорению многих программ для совместного редактирования документов. Члены команды из удаленных мест теперь могут работать вместе, как будто они находятся в одной комнате, и обеспечивать безопасность своих данных и соответствие требованиям. Чтобы еще больше облегчить это бесшовное сотрудничество между рабочими группами, Microsoft совместное редактирование файлов с возможностью меток чувствительности для устройств Android и iOS.
Нажмите на изображение для демонстрации
С этим новым изменением культура работы станет более гибкой, и сотрудники смогут переключаться на несколько устройств для асинхронной совместной работы и оставаться продуктивными в течение дня. Кроме того, документы, надежно зашифрованные с помощью меток чувствительности в Microsoft Purview Information Protection, могут быть легко открыты и отредактированы одновременно несколькими пользователями.
Парас Кападия, главный менеджер по продуктам Microsoft 365 Apps, написал в посте в блоге следующее:
Совместное редактирование документов, защищенных с помощью Microsoft Purview Information Protection, теперь общедоступно для приложений Word, Excel, PowerPoint и Office Mobile на устройствах Android и iOS.
Любые изменения, внесенные в документы во время работы в режиме совместного редактирования, будут автоматически сохранены и переданы другим соавторам в режиме реального времени. Средства защиты, применяемые меткой, будут корректно применяться к конечным точкам.
Чтобы попробовать эту функцию, просто установите или обновите Office Mobile, Word, Excel или PowerPoint до версии 16.0.14931 или выше на Android или версии 2.58.207 или выше на iOS. Администраторам необходимо включить настройку «Совместное редактирование файлов с метками чувствительности» для своего арендатора на портале соответствия Microsoft Purview. Если она уже включена, эта функция начнет работать автоматически для приложений Office.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
Похожие новости
Приложения Microsoft 365 теперь поддерживают совместное редактирование в реальном времени для зашифрованных файлов
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google Yandex
+3Новостей: 14445
+0Комментариев: 39458
+0Пользователей: 10085