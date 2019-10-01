Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1356.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:02
- Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 106.0.1356.0.
Добавлены функции:
• iOS теперь останавливает чтение вслух, когда пользователь нажимает на ссылку в режиме чтения;
Улучшена надежность:
• Улучшен запуск браузера на iOS;
Изменено поведение:
• Улучшен UX панели инструментов в функции «Читать вслух для устройств Android с двумя экранами;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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