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Microsoft обновила приложение GroupMe для Windows, Android и iOS

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Вчера, 17:52
  • Просмотров: 122

Компания Microsoft обновила приложение GroupMe для Windows, Android и iOS,

Вот список изменений для Windows:

• Новые опции опроса! Теперь вы можете создавать опросы с несколькими вариантами ответов и публичные опросы;
• Исправлен сбой при загрузке файлов;
• Исправлен темный режим при добавлении людей в группы и запуске личных сообщений;

Вот список изменений для Android:

• Улучшения макета для вкладки «Обнаружение» и настроек доступности группы;
• Системная кнопка «Назад» сначала возвращает вас к списку чатов, а затем к выходу из приложения;
• Системные сообщения теперь исключены из результатов поиска;
• Исправлены проблемы с состоянием при загрузке вкладки «Обнаружение»;
• Значок вкладки чата и меню параметров мерцали при входе в систему;
• Исправлена проблема с открытием ящика сведений о группе;
• Исправлена проблема с просмотром QR-кода группы;
• Исправлены неправильные цвета в темном режиме;

Вот список изменений для iOS:

• Улучшения пользовательского интерфейса для обнаружения;
• Различные исправления ошибок;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
onmsft.com
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