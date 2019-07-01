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В сеть утекло возможное название семейного плана Xbox Game Pass

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 21:08
  • Просмотров: 0

Ранее в этом месяце Microsoft начала тестировать семейный план сервиса Xbox Game Pass. Новый план позволяет до пяти участникам в полной мере использовать Xbox Game Pass Ultimate через свои индивидуальные учетные записи Microsoft. Это может быть очень привлекательным уровнем для семьи с несколькими игроками, использующими Xbox в качестве основной платформы.

Теперь, возможно, произошла утечка официального названия предстоящего плана сервиса. Ресурс Aggiornamenti Lumia, похоже, получил в свои руки официальное изображение, и, как вы можете видеть ниже, оно демонстрирует Xbox Game Pass для «Friends & Family»:

В сеть утекло возможное название семейного плана Xbox Game Pass


Интересно видеть, что Microsoft продвигает это не просто как семейный план, по крайней мере, судя по брендингу. Он оставляет дверь открытой и, возможно, даже побуждает людей делиться преимуществами (и затратами) с друзьями.

Говоря о стоимости, Microsoft пока официально не объявила ее. Однако при тестировании с инсайдерами Xbox в Ирландии и Колумбии компания предупредил ранних пользователей, что их подписка Xbox Game Pass Ultimate будет конвертирована на новый план. Месячное членство в Xbox Game Pass Ultimate стоит $15, но оно конвертируется в 18 дней нового плана, что примерно соответствует $25 в месяц для последнего. Tем не менее, жители Ирландии смогли найти упоминания о €21.99 в месяц.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
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