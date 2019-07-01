В сеть утекло возможное название семейного плана Xbox Game Pass
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 21:08
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Ранее в этом месяце Microsoft начала тестировать семейный план сервиса Xbox Game Pass. Новый план позволяет до пяти участникам в полной мере использовать Xbox Game Pass Ultimate через свои индивидуальные учетные записи Microsoft. Это может быть очень привлекательным уровнем для семьи с несколькими игроками, использующими Xbox в качестве основной платформы.
Теперь, возможно, произошла утечка официального названия предстоящего плана сервиса. Ресурс Aggiornamenti Lumia, похоже, получил в свои руки официальное изображение, и, как вы можете видеть ниже, оно демонстрирует Xbox Game Pass для «Friends & Family»:
Интересно видеть, что Microsoft продвигает это не просто как семейный план, по крайней мере, судя по брендингу. Он оставляет дверь открытой и, возможно, даже побуждает людей делиться преимуществами (и затратами) с друзьями.
Говоря о стоимости, Microsoft пока официально не объявила ее. Однако при тестировании с инсайдерами Xbox в Ирландии и Колумбии компания предупредил ранних пользователей, что их подписка Xbox Game Pass Ultimate будет конвертирована на новый план. Месячное членство в Xbox Game Pass Ultimate стоит $15, но оно конвертируется в 18 дней нового плана, что примерно соответствует $25 в месяц для последнего. Tем не менее, жители Ирландии смогли найти упоминания о €21.99 в месяц.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
neowin.net
neowin.net
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