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Вставка изображений в ячейки с помощью функции IMAGE в Excel

  • Категория: Microsoft
  • Дата: 29-08-2022, 19:57
  • Просмотров: 305

Microsoft рада поделиться новой функцией IMAGE в Excel, которая возвращает изображение внутри ячейки.

Функция IMAGE

Microsoft получила много отзывов о желании иметь возможность вставлять изображения в ячейки, и Microsoft рада предоставить! Теперь ваши изображения могут быть частью рабочего листа, а не плавать сверху. Вы можете перемещать и изменять размер ячеек, сортировать и фильтровать, а также работать с изображениями в таблице Excel. Это улучшение открывает и упрощает множество новых сценариев, таких как отслеживание запасов, создание панелей управления сотрудников или создание игр и брекетов.

Как это работает

Функция IMAGE вставляет изображения в ячейки из исходного местоположения вместе с альтернативным текстом. Все, что вам нужно сделать, это ввести в ячейку следующее: =IMAGE(source, [alt_text], [sizing], [height], [width]), где:

• [Рекомендуется] источник — URL-адрес файла изображения, использующий протокол «https». (ПРИМЕЧАНИЕ: Поддерживаемые форматы файлов включают BMP, JPG/JPEG, GIF, TIFF, PNG, ICO и WEBP;)
• [Необязательно] alt_text — это альтернативный текст, описывающий изображение (для доступности);
• [Необязательно] размер определяет размеры изображения. Существует несколько возможных значений:
• 0: Поместите изображение в ячейку и сохраните соотношение сторон;
• 1: Заполните ячейку изображением и игнорируйте его соотношение сторон;
• 2: Сохраните исходный размер изображения, который может превышать границы ячейки;
• 3: Настройте размер изображения, используя высоту и ширину;
• [Необязательно] высота и ширина определяют высоту и ширину изображения только при использовании опции размера 3;

Сценарии, которые можно попробовать

• Вставьте сферу в ячейку, набрав =IMAGE(“https://support.content.office.net/en-us/media/2d9e717a-0077-438f-8e5e-f85a1305d4ad.jpg”, “Sphere”);



• Вставьте цилиндр в ячейку:
1. Скопируйте и вставьте следующий URL-адрес в ячейку B1: https://support.content.office.net/en-us/media/35aecc53-b3c1-4895-8a7d-554716941806.jpg;
2. Введите Cylinder в ячейку B2.
3. Введите =IMAGE(B1,B2,0) в ячейку A3 и нажмите клавишу ENTER.



Известные проблемы

• Если URL-адрес файла изображения, который вы используете, указывает на сайт, требующий аутентификации, изображение не будет рендериться;
• Увеличение и уменьшение изображений в ячейках может привести к искажению изображений;
• Перемещение между платформами (например, Windows и Mac) может привести к неправильному рендерингу изображения;

Доступность

Функция IMAGE доступна инсайдерам, использующим следующие сборки Beta Channel:

• Windows: Version 2209 (Build 15608.10000) или позже;
• Mac: Version 16.65 (Build 22080701) или позже;
• iOS: Version 2.65 (Build 22080701) или позже;
• Android: 16.0.15608.10000 или позже;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
insider.office.com
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