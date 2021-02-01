To Do теперь развертывается для Outlook for Windows
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 01:04
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Microsoft рада сообщить, что To Do развертывается для Outlook for Windows для пользователей Current Channel (начиная с Current Channel версии 2207). В этом релизе вы можете использовать приложение To Do прямо из Outlook для Windows, чтобы эффективно планировать свою работу и обязательства и не отвлекаться от текущих задач.
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Просматривайте помеченные электронные письма из Outlook в To Do
Благодаря этой интеграции вы также можете просматривать все свои электронные письма, помеченные в Outlook, в списке помеченных электронных писем приложения To Do. В сведениях о задаче вы можете просмотреть фрагмент электронного письма или напрямую открыть электронное письмо в Outlook, чтобы получить полный контекст.
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Если вы не нашли список помеченных электронных писем в To Do, вы можете перейти в Настройки To Do> Подключенные приложения> Включить переключатель помеченных электронных писем.
Просмотр назначенных задач в одном месте
Хотите управлять задачами, назначенными вам в Planner? С помощью To Do в Outlook вы можете найти все назначенные задачи из Planner, а также общие списки прямо в списке «Назначено мне»
Планируйте свой день с My Day
Хотите знать, как эффективно спланировать и выполнить все свои приоритетные задачи, сосредоточившись, не отвлекаясь на длинный список работы? Список My Day в To Do дает вам основу для планирования дня и сосредоточения внимания на самом важном. Вы можете добавить любые задачи в My Day, чтобы расставить им приоритеты на день. Повысьте свою ежедневную производительность, просматривая все свои задачи и добавляя те, над которыми вы хотите принять меры, в свой список My Day!
Как я могу получить приложение To Do в Outlook?
Пользователи с соответствующей подпиской Microsoft 365 и пользовательской лицензией для приложения Microsoft To Do смогут быстро получить доступ к основным функциям Outlook, таким как электронная почта и календарь, которые теперь отображаются вертикально слева от панели папок. Вы можете проверить, на какие подписки у вас есть лицензия, в информации об учетной записи. Войдите на сайт www.office.com, щелкните изображение своего профиля в правом верхнем углу, щелкните «Просмотреть учетную запись» и выберите «Подписки».
Доступность
Приложение To Do доступно для пользователей Microsoft 365 Current Channel, использующих следующие версии Outlook для Windows:
• Current Channel Version 2201 (Build 14827.20000) или позже: Доступно при включении переключателя «Скоро»;
• Current Channel Version 2207 (Build 15427.20000) или позже: Доступно по умолчанию. (Развертывание функции все еще продолжается. Некоторым пользователям может потребоваться включить переключатель «Скоро», пока функция не будет полностью развернута);
To Do также поставляется с темным режимом для комфортного просмотра. Вы можете включить его, установив тему Outlook на черный цвет.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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