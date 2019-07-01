Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1363.0

  • Категория: Microsoft
  • Дата: Сегодня, 02:16
  • Просмотров: 0
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1363.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 106.0.1363.0.

Ознакомьтесь с последним контентом:

https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-edge-insider/survey-results-and-an-update-on-our-plans-with-the-insiders/ba-p/3608610;

Добавлены функции:

• Добавлена всплывающая подсказка, отображаемая большими пальцами вверх/вниз, чтобы диктор читал ее вслух;
• Обновлена политика поддержки режима эффективности;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой функция Web Select не копировала некоторые изображения;
• Исправлена проблема с фокусировкой Bluetooth на устройствах Duo;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема с ориентацией при печати;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые клавиши клавиатуры, такие как клавиши со стрелками, не работали в текстовых полях;
• Исправлено отсутствие иконки умного исследования на некоторых видео;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
  • 0
Похожие новости
Обзор Windows 10
Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.230.2

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 77.0.230.2

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1329.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 105.0.1329.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.268.1 (Обновлено)

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 78.0.268.1 (Обновлено)

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 79.0.279.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 79.0.279.0

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1349.1

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1349.1




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 27
Пользователей: 0
Гостей: 27
Роботы: Google
+5  
Новостей: 14458
+0  
Комментариев: 39458
+0  
Пользователей: 10085