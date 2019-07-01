Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 106.0.1363.0
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- Категория: Microsoft
- Дата: Сегодня, 02:16
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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Dev Build 106.0.1363.0.
Ознакомьтесь с последним контентом:
• https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-edge-insider/survey-results-and-an-update-on-our-plans-with-the-insiders/ba-p/3608610;
Добавлены функции:
• Добавлена всплывающая подсказка, отображаемая большими пальцами вверх/вниз, чтобы диктор читал ее вслух;
• Обновлена политика поддержки режима эффективности;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой функция Web Select не копировала некоторые изображения;
• Исправлена проблема с фокусировкой Bluetooth на устройствах Duo;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема с ориентацией при печати;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторые клавиши клавиатуры, такие как клавиши со стрелками, не работали в текстовых полях;
• Исправлено отсутствие иконки умного исследования на некоторых видео;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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